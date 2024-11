Víctor y Mentxu se enamoraron mientras se recuperaban de un ictus: "Nos pasó lo mejor cuando peor estábamos"

Llevaba un mes entre terapias para poder recuperar, entre otras cosas, la movilidad. Aún no había llegado a asumir lo que le había ocurrido. "De repente empecé a encontrarme mal, se me durmió una parte de la boca y me sentía mareado". Lo siguiente que recuerda son las sirenas de la ambulancia y el posterior ingreso en el hospital. Pasó un mes entre el de Valladolid, en la unidad de ictus, y el de Palencia, su ciudad, estancias de las que tiene recuerdos muy vagos.