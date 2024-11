Vivir siendo siameses con 25 años: "Uno puede estar muy enfermo y el otro bien"

En 2019, Armando estuvo muy enfermo por una obstrucción en el estómago, y pasaron cinco meses ingresados. "En dos ocasiones me dieron por muerto", recuerda. A pesar de estar unidos físicamente, José Luis no presentó complicaciones y se encontraba en perfecto estado. Eso sí, él también tuvo que someterse a la sedación cuando les tocaba intervención. "Mi hermano fue mi mayor apoyo. No permitió que me rindiera", asegura Armando.