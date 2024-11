No hace tanto tiempo, el VIH era casi un sinónimo de muerte . A finales de los años 80 y comienzos de los 90, la sociedad no estaba preparada para afrontar el reto que suponía el virus de la inmunodeficiencia humana. El sector de la población más castigado, el del colectivo gay, era estigmatizado y apartado sistemáticamente. Fue una época muy dura, en la que muchos referentes del movimiento fallecieron. Pero, poco a poco, la visibilización y la concienciación fueron dando paso a un avance en la sociedad que hoy en día, con el tratamiento adecuado, hace que se pueda vivir una vida normal siendo positivo.

Uno de los avances más importantes para conseguir llegar a ese punto ha sido la creación de los tratamientos de prevención y post-exposición . Esto son los comúnmente conocidos como PrEP y PEP . Pero no todo el mundo sabe diferenciarlos y para qué sirve cada uno de ellos .

“PrEP es la profilaxis preexposición y normalmente se indica para gente que suele tener en general prácticas de riesgo . Es decir, que durante el sexo no suelen utilizar el condón y que tienen cuatro o más relaciones sexuales con personas diferentes al mes. Hay que cumplir una serie de requisitos. Si los cumples, es cuando puedes acceder a la PrEP. Puedes pedirla en cualquier hospital y hay dos pautas: tomarte una pastilla todos los días en general o, si sabes que un día en concreto vas a tener una relación sexual de riesgo, tomarte una pastilla el día antes y el día después. La PrEP funciona así: antes de tener una relación, si tú ya te estás tratando o tienes algún susto. Tiene una eficacia del 99,9% ”.

La PrEP fue aprobada por la FDA en 2012 y en el año 2016 lo hizo la Agencia Europea del Medicamento, convirtiéndose en una de las novedades más importantes en la lucha contra el VIH. Desde el 1 de noviembre de 2019 está aprobada y financiada en España por el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, encontramos la PEP, “profilaxis post exposición , y sería para una persona que no está tomando nada para protegerse del VIH . Si de repente puntualmente tiene una relación de riesgo, se te rompe el condón… Vas al hospital, cuentas la situación y te darían la PEP, que es la misma pastilla, pero te lo tomas solo con una pauta en esa ocasión. Tomas la pastilla dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH. Y tomar un comprimido diario durante 28 días”.

“ La gente que está tomando la PrEP le pierde un poco el miedo al VIH . ¿Qué más da una sífilis, una gonorrea, si puedes evitar el VIH? No se usa preservativo, por lo que sí que es verdad que la incidencia de VIH disminuye, pero el resto de las ITS aumenta mucho ”, explica Andoni.

“Al final, si tienes cualquiera de estas infecciones, se tratan y desaparecen. El VIH no. Pero contraer alguna ITS no deja de ser un problema, sobre todo porque son gastos económicos, tienes que ir al hospital, tienes que estar poniéndote antibióticos. También entramos en el tema de las resistencias a antibióticos. Cuando más los usas, más resistencia se genera”.