"Hacer que las células sean más visibles para el sistema inmunológico ha revolucionado el tratamiento", relata el investigador Liam Faller , del Instituto Oncológico de los Países Bajos, quien añade que, "sin embargo, muchos pacientes no responden a estas inmunoterapias o se vuelven resistentes".

Liam Faller precisa: "Fabrican todas las proteínas que necesitamos. Esta tarea es tan esencial: ¡toda la vida depende de ella! Por eso la gente siempre ha pensado que todos los ribosomas son iguales y que simplemente producen proteínas de forma pasiva según lo dicta el núcleo de la célula . Ahora hemos demostrado que esto no es necesariamente así".

Dejando a un lado los nuevos enfoques para futuras terapias contra el cáncer, a Liam le fascinan los ribosomas: "Todas las células que han existido en nuestro árbol genealógico dependían de los ribosomas. Existe la hipótesis de que toda la vida se desarrolló para permitir que el ribosoma se duplicara. Es una idea bastante descabellada, ¡pero me encanta! No tengo ni idea de si es verdad, pero el simple hecho de que haya algo tan antiguo en cada una de nuestras células me llena de asombro".