El psicólogo clínico, Manuel Oliva , explica así el comportamiento de los que sufren este miedo incontrolable. "Lo más habitual es que la persona adulta que padece nictofobia sepa que no corre peligro al estar a oscuras sólo por el hecho en sí, pero llegan a sentir que no están a salvo, generando expectativas y anticipaciones de que algo malo puede llegar a ocurrir",

El especialista del Center Psicología Clínica de Madrid. explica en una entrevista con Europa Press que como en cualquier fobia la persona que lo padece experimenta una emoción de ansiedad intensa, condicionando su vida cotidiana: "Puede ser incapaz de estar a solas en un sitio oscuro, puede necesitar tener todas las luces encendidas, a la vez que presenta conductas de evitación (no estar a oscuras, no moverse por la casa si no hay luces, no acudir a sitios con escasa iluminación, anticipar la noche como un momento de vulnerabilidad)".