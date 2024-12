En realidad, este tipo de intervenciones son ambulatorias , el proceso quirúrgico en sí dura unos minutos y, tras un breve reposo en la clínica, el paciente se va con el ojo destapado para su casa. Por lo tanto, tras la intervención, especialmente en los pacientes tratados con la técnica Lasik, que es la más habitual , no es necesario hacer reposo absoluto, aunque sí es recomendable que el paciente baje su actividad durante las primeras 24 horas .

No existe una edad tope estricta para someterse a una cirugía refractiva láser, pero sí existen factores relacionados con la edad y la salud ocular que pueden influir en que una persona sea candidata o no a la operación. En cuanto a la edad mínima recomendada, la cirugía se realiza a partir de los 18 años , aunque la graduación deberá de estar estabilizada durante al menos un año antes del procedimiento.

En cuanto a los factores a tener en cuenta en las personas de más edad, si bien no hay un límite de edad fijo, las personas más mayores pueden presentar ciertas condiciones (como ya tener presbicia o cataratas) que afecten la viabilidad de la cirugía.

Estar operado con láser no impide que el paciente se pueda operar de presbicia o de cataratas cuando estos defectos visuales aparezcan con la edad. De hecho, es muy habitual que pacientes que se operaron con láser hace años se operen posteriormente de cataratas o de presbicia con lente intraocular. Incluso, si el estado de la córnea lo permite y todas las pruebas que se realizan durante la consulta preoperatoria son correctas, un paciente que se hubiera ya operado de laser y necesitara por alguna circunstancia realizar un retoque de la operación, podría volver a realizarse el mismo procedimiento.

El miedo a someterse a una intervención es común en muchos pacientes, pero es cierto que la mayoría no experimentan dolor alguno durante el procedimiento gracias al uso de anestesia local (que se aplica en forma de gotas). Tras la cirugía, algunos pacientes pueden experimentar una sensación de incomodidad , especialmente en los pacientes operados con técnicas de superficie (PRK/Lasek), que va desapareciendo con los días y que suele ser controlable con los medicamentos pautados.

En este sentido hay que destacar que los resultados del láser corrigen el problema visual del paciente en el momento de la cirugía. Sin embargo, a medida que el paciente envejece, es posible que aparezcan algunas alteraciones oculares relacionadas con la edad, como la vista cansada (presbicia) o las cataratas, que pueden requerir el uso de lentes de lectura o futuras correcciones adicionales, lo cual es natural y no significa que la cirugía no haya funcionado y que el paciente no haya podido disfrutar de su visión durante muchos.