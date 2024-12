Los resultados de este estudio, en el que ha participado la jefa del Grupo de Cáncer de Mama del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Cristina Saura, se presentan en el San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), que se celebra esta semana en la ciudad norteamericana, y se publican en paralelo en la revista The New England Journal of Medicine.