El Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), impulsado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, participan en el proyecto europeo 'CytoMARK', que busca desarrollar un nuevo test de diagnóstico para el cáncer de endometrio que evite biopsias y no sea invasivo, sino que se pueda emplear en una consulta.

Tal y como explica el CITMAga, el de endometrio es el cuarto cáncer más común entre las mujeres y de los pocos cuya incidencia sigue en aumento. En un contexto en el que la detección precoz "es fundamental", porque está "directamente asociada a la supervivencia", lo cierto es que todavía no hay métodos de cribado disponibles y su diagnóstico solo se realiza en pacientes que presentan síntomas.

"El diagnóstico de cáncer de endometrio no es algo simple, sino que incluye pruebas médicas invasivas, que requieren quirófano y anestesia. El objetivo del proyecto es desarrollar un método no invasivo, fiable y rápido, para poder descartar, o no, que la paciente tenga cáncer", explica el profesor Antonio Gómez Tato.