El norovirus es un tipo de virus entérico que ocupa la quinta posición de los agentes causantes de brotes de transmisión alimentarias . Este patógeno puede ser la causa principal de gastroenteritis adquirida en restaurantes y lugares donde se sirve comida si los alimentos están contaminados, pudiendo transmitirse no solo por la ingesta de alimentos y aguas contaminadas sino por el contacto con superficies que hayan sido expuestas a estos virus.

Es posible enfermarse por norovirus muchas veces en la vida porque hay muchos tipos distintos de estos virus . Si se infecta con un tipo de norovirus, es probable que esto no lo proteja contra otros tipos. Se puede producir protección contra tipos específicos. Pero no se sabe exactamente cuánto dura la protección. Esto podría explicar por qué se infectan tantas personas de todas las edades durante los brotes de norovirus.

La mayoría de las personas con enfermedad por norovirus mejora en entre 1 y 3 días. No hay ningún medicamento específico para tratar a las personas enfermas por norovirus. Los antibióticos no ayudarán a tratar las infecciones por norovirus porque estos medicamentos combaten las bacterias, no los virus.