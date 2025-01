El informe elaborado por el doctor Rodrigo Córdoba , miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y del semFYC, junto al Instituto #SaludsinBulos, tiene como objetivo desmontar los mitos más comunes sobre los beneficios del vapeo . Este experto asegura que vapear conduce a una "dependencia permanente de la nicotina", y, en algunos casos, "los cigarrillos electrónicos son más adictivos" que el propio tabaco.“ No sabemos los efectos cancerígenos a largo plazo y dentro de 15 años será demasiado tarde para volver atrás”, resalta Córdoba en el informe.

Los cigarrillos electrónicos o vapeadores se caracterizan por el calentamiento del líquido que contienen, produciendo un aerosol , no vapor. La mayoría contienen nicotina y mantienen la adicción , cuyo grado dependerá de los ingredientes de sus cartuchos y del sistema de calentamiento, siendo difícil predecir el nivel de adicción por la gran heterogeneidad de estos productos. La distinta concentración de tóxicos respecto al cigarrillo convencional no significa menos riesgo a corto, medio y largo plazo. Los efectos aditivos y las consecuencias respiratorias y cardiovasculares a corto plazo pueden ser similares a las del cigarrillo convencional.

Según los expertos, un análisis superficial de los estudios nos sugiere que bajo asesoramiento puede ayudar en algún caso a dejar el tabaco, pero la cuestión es que son productos recreativos no productos sanitarios ni terapéuticos. Hay más de 400 marcas y miles de líquidos diferentes y no están estandarizados, ni homologados, ni validados como un medicamento. Además, ni la presencia o ausencia de nicotina ni las cantidades de la misma es fiable.

Los expertos explican que la gente puede dejar de fumar de muchas maneras y también con acupuntura, laserterapia, homeopatía y cigarrillos electrónicos, pero eso no convierte en recomendables estas técnicas sin evidencia científica. En el 75 % de los casos dejan sin ningún tipo de ayuda y el otro 25 % dejan en su mayoría con consejo médico y sanitario y con fármacos de evidencia científica contrastada (terapia de nicotina, bupropion, vareniclina y citisiniclina). Sin embargo, de los que lo intentan por sí mismo solo lo consigue un 3 % y los que buscan ayuda médica y sanitaria lo consiguen en un 25 % por término medio.

Como se señala en el informe, la sucesión de acontecimientos recalca que la mayoría de personas que usan cigarrillo electrónico para dejar de fumar acaban haciendo un consumo dual. Según los expertos, es una prueba evidente de que no se está promocionando la sustitución sino la adicción de productos. En Estados Unidos afecta a un 93 % de los que vapean, en Francia al 83 %, en Nueva Zelanda al 63 % y en España y el Reino Unido, al 60 por ciento.

Los sabores que son seguros para ingerir no necesariamente son seguros para inhalar. La inhalación de ciertos compuestos puede causar daño pulmonar y otros problemas de salud. Los saborizantes no son extractos naturales de frutas ni de caramelos, son productos químicos que imitan esos sabores y algunos como el diacetilo es tóxico directo. Cuando un producto que puede ser inocuo por vía oral, se calienta, se descompone en varios productos químicos de toxicidad a menudo desconocida que pasan a la sangre a través de los pulmones. Nuestros pulmones están diseñados para respirar oxígeno, no aerosoles tóxicos.