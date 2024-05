Los adolescentes de hoy podrán sufrir cáncer a los 30 si continúan vapeando

Por tanto, si los jóvenes empiezan a consumir cigarrillos electrónicos a los 15 años, podrían desarrollar un cáncer de pulmón a los 30-35 años . Aunque aún falta suficiente evidencia de este hecho, el doctor Masutti ha asegurado que "todo apunta a que sí". "El tiempo de observación es corto todavía, pero no hay ningún dato que diga que esto no va a suceder", ha señalado a los medios de comunicación durante la entrega de Premios TikTok GECP este martes.

"Este cambio del consumo de tabaco, sobre todo en la población adolescente, puede tener, si no lo evitamos, consecuencias muy negativas en términos de salud a medio plazo ", ha avisado el secretario científico del GECP.

Además, los vapeadores suponen un riesgo añadido para la salud ya que su fabricación no está tan homogeneizada como la del tabaco y, por tanto, no se conocen exactamente las sustancias y "puede existir un riesgo". "También puede existir un riesgo inherente ya que la forma de consumo del vapeador hace que la penetración a través de los bronquios sea más fácil y llegue más lejos dentro de la traquea que la aspiración simple mediante el cigarrillo convencional, es decir, el vapeador facilita probablemente una penetración en profundidad mayor", ha añadido el doctor.

"Tenemos datos ya de que realmente no son inocuos, sino que sí que tienen riesgos, riesgos no solo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sino probablemente a largo plazo de oncogenicidad y de riesgo de cáncer de pulmón, que todavía es pronto para poderlo decir, pero sí tenemos ya datos que nos pueden indicar que inocuos desde luego no son y que sí que pueden tener esos riesgos de oncogenicidad", ha asegurado la doctora Calvo, añadiendo que, aunque sean 'sin nicotina', muchos de ellos "sí tienen derivados de la nicotina, tienen aldeídos, tienen metales pesados, es decir, tienen carcinógenos, que son sustancias que pueden acabar dando lugar al desarrollo del cáncer".