Para ello analizó nueve millones de partidas de defunción de Estados Unidos desde 2020 a 2022, en las que aparecían registradas la causa de la muerte y la ocupación de los fallecidos, y determinó que, de 443 ocupaciones, los conductores de ambulancia (0,91%) y los taxistas (1,03%), dos grupos de personas con trabajos que requieren un frecuente procesamiento espacial y de navegación, tuvieron la proporción más baja de muertes por Alzheimer. Otros trabajos relacionados con el transporte que no requerían tanto procesamiento espacial y de navegación en tiempo real no tuvieron los mismos resultados que los conductores de taxis o ambulancias. Los conductores de autobús, por ejemplo, ocuparon el puesto 263. Para los investigadores esto se debe a que los conductores de autobús tienen las rutas cerradas y son menos impredecibles, no tienen que improvisar tanto.