Antonio, adicto al móvil desde los 15 años: "Dejé de quedar con amigos para estar solo en casa"

"Si posteaba algo, era ver si me habían visto o no, y buscar una validación de la gente", reconoce ahora que recuerda que era como una dopamina instantánea que le alejaba de su mundo, incluso de los encuentros físicos con sus amigos:

"No puedo más...estaba agotado". Al final, sus padres pusieron fin aquella adicción "Me llevaron a un centro", donde los especialistas en adicciones le enseñaron cómo no caer en las trampas.