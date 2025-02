El problema de este tipo de fiestas, alertan desde la Sociedad Española de Medicina Estética, es que muchos de esos "dermatólogos a domicilio" no son profesionales homologados en España. La fiesta es la excusa y les brinda la oportunidad de transformar su rostro en busca de la imagen artificial que ofrecen los filtros.

Las ‘botox party’, tan de moda en otros países, ya han llegado a España, se celebran en casas particulares, los productos que utilizan no siempre cumplen los controles y tampoco se administran respetando.

Quien se encarga de inyectar la toxina botulínica no suele ser un profesional cualificado y se hacen tratamientos como los tan de moda labios rusos.

"El 65% de los tratamientos médico estéticos son realizados por profesionales no cualificados; el 20% de estos procedimientos se realizan en lugares no regulados (centros sin acreditación, peluquerías o domicilios); el 22% de la población española no sabe qué es la medicina estética. Solo un 7% de los entrevistados conoce que procedimientos como la infiltración de neuromoduladores o el láser son de uso exclusivamente médico.