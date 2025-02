Es decir, que con la llegada de la menopausia son muchas las cosas que están en la mano de la mujer para gestionar su hambre y no ganar esos kilos de más . De hecho, algunos expertos consideran esta etapa como un buen momento u oportunidad para asentar hábitos de vida saludables que, quizá hasta entonces, no se habían puesto en marcha.

Según explica a Europa Press la dietista-nutricionista Carla Romagosa, "la menopausia no engorda", sino que lo que lo hace son los hábitos de la persona. "Si una mujer se mueve, come lo que necesita comer en esta etapa vital, que cuenta con unas necesidades específicas a nivel nutricional y de gasto de energía, no tiene por qué haber ningún problema".