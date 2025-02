Roberto Espinosa , responsable de la empresa Mitofit-X , es experto en este tipo de tratamientos: "Esto no es nuevo. Se descubrió hace más de 30 años gracias a la NASA. Estaban probando luces para hacer crecer plantas en el espacio, y un astronauta notó que una herida en su mano se curaba más rápido bajo ciertas longitudes de onda. A partir de ahí, empezaron a investigar y descubrieron que estas luces interactúan con las mitocondrias, las 'centrales energéticas' de nuestras células, mejorando la regeneración celular y la producción de energía”, explica.

Todos ellos coinciden en que los baños de luz roja no son la panacea sino que ayudan a mejorar tu saluda. Que nadie busque en esto un tratamiento milagroso.

"Esto no es una solución mágica. Es un complemento que puede aportar un 5% o 10% extra en tu salud, pero debe acompañarse de un estilo de vida saludable ”, apuntan.

Esto no es una solución mágica. Es un complemento que puede aportar un 5% o 10% extra en tu salud

Más allá de esos 20 minutos, de poco o nada sirve exponerse a este tipo de luz: “No tiene sentido exceder estos tiempos", advierte Roberto. "Los beneficios siguen una curva: después de un punto, no obtienes más ventajas. Es como hacer ejercicio: más no siempre es mejor”.

Hablemos de la seguridad de estas terapias. “No hay efectos adversos descritos en los estudios científicos que se han realizado. Esta luz es inofensiva y no tiene contraindicaciones conocidas. Sin embargo, siempre recomendamos consultar con un médico en casos de enfermedades específicas, como cáncer o diabetes”, advierte Espinosa.

La ruz infrarroja, así las cosas, es recomendable para cualquiera pero aún lo es más si te gusta hacer ejercicio: “Puede ayudarte a mejorar tu recuperación y rendimiento. Recomendamos usarla antes y después del entrenamiento. Una media hora antes para mejorar el rendimiento, y en las dos horas siguientes para acelerar la recuperación. No solo te ayudará a recuperarte más rápido sino que también puede mejorar tu rendimiento”, explica Roberto.

Para finalizar, no podemos pasar por alto la relación entre la luz infrarroja y el envejecimiento. No en vano, el propio Roberto nos explica que se interesan mucho más por sus productos los que ya han superado los 50 que los que aún no han llegado a los 30.