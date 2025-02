En el texto que acompaña al vídeo, Luisma ha querido agradecer a todas las personas que les han ayudado en este camino. "No sabía que el sonido de una campana podría llegar a ser tan increíble para mí. Solo escuchaba las campanillas de mi Simpecao cuando camino hacia Ella por ti y para ti. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado de una forma u otra en este caminar tan duro para nosotros. Gracias de todo corazón al equipo de oncología y radioterapia del @hospitalvirgendelrocio. Sois increíbles. Lo logramos, mamá ", escribe el joven.

El vídeo no tardó en hacerse viral y cuenta con más de 136.000 'me gusta' y más de 1.600 comentarios de apoyo y emoción. "Por todos los que no pudieron tocarla pero lucharon contra todo por quedarse con nosotros en la tierra", o "Felicidades mi vida, yo pase por allí y es la emoción más grande que podemos pasar" son algunos de los mensajes que hay en la publicación.