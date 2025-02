En 2026 la Ley de Dependencia cumplirá 20 años, y lo que iba a ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar se ha quedado en una pata floja que cojea. Hay 270.000 personas en las listas de espera, cada 15 minutos fallece una persona en estas listas (34.252 personas fallecieron en 2024) y se tardan de media 334 días en dar la prestación o servicio, y en algunas Comunidades más de dos años. Además, la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son, a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas, 264 euros al mes de media para la prestación de cuidadoras no profesionales , según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Se crea un catálogo de productos de apoyo para la autonomía (sillas de ruedas, camas, etcétera), en una especie de "banco público" que cede los aparatos para que las personas dependientes no tengan que invertir en aquellos objetos que les ayudan a permanecer en su vivienda y no tener que trasladarse a un centro.

Se contempla que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba , y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Cada una de las comunidades tiene que incorporar estas novedades a su catálogo de servicios bajo la obligación de que no es la administración la que decide (se elimina expresamente de la ley), sino la persona.

El anteproyecto aprobado por el consejo de ministros debe pasar ahora por el trámite parlamentario y aprobarse en las Cortes, si procede, pero ya ha suscitado las críticas de sectores profesionales. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se ha cuestionado “ de qué manera va a reforzar la atención en los domicilios una ley que apuesta por ellos pero que no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares o no profesionales".

"Es fácil suponer que dos horas diarias de media de ayuda a domicilio en el hogar de una persona que necesita cuidados continuados y permanentes (24 horas al día 365 días al año) para todas las actividades básicas de su vida diaria (levantarse y acostarse, cambiar de posición, desplazarse, asearse, comer…) no permiten a sus familiares conciliar con una actividad laboral o personal, ni tan siquiera un cierto descanso o desahogo, a no ser que tenga recursos suficientes para contratar servicios de cuidado a su cargo. En esta situación es más fácil aun suponer sobre quien van a recaer estos cuidados, en su inmensa mayoría: las mujeres (tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres). En materia de derechos sociales, las normas, si no llevan aparejada una memoria presupuestaria y los consiguientes compromisos de financiación, son papel mojado”, sostienen desde la Asociación.