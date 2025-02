El cáncer de próstata irrumpió en la vida del periodista, escritor y presentador Máximo Pradera a principios de 2019. Y lo hizo con gran agresividad. Su primera reacción al oír el diagnóstico fue decirse "no me lo merezco", pero pronto se recompuso y se propuso acabar con él. Fueron dos duros años de tratamiento en los que quiso saberlo todo sobre la enfermedad a la que se enfrentaba, hasta casi convertirse en un "experto en bioquímica". De ese conocimiento surge 'El cáncer y la madre que lo parió' (Navona), un libro en el que ofrece prácticos consejos para prevenir este tipo de tumor.

En una entrevista a 'El Periódico', el comunicador habla abiertamente de una enfermedad que "seguimos sin entender" y que "tratamos con técnicas medievales". "Yo no sabía nada del cáncer, pero hoy tengo claro que lo he padecido porque ningún médico me hizo nunca la pregunta clave: ¿qué comes?", explica Pradera, haciendo alusión a la importancia que tiene la nutrición no solo en la prevención del cáncer, sino también en su tratamiento.