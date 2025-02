Sabiendo todo esto, ¿en qué horario se recomienda cenar a partir de los 50? Varios estudios de la Universidad de Harvard, como la investigación publicada en ‘Cell Metabolism’ por Scheer, Saxena y Garaulet, o el trabajo de Hassan S. Dashti en ‘The American Journal of Clinical Nutrition’ fijan la franja entre las 5 y las 7 de la tarde como la ideal para cenar, principalmente en adultos entre 50 a 70 años.

Otra investigación auspiciada por Harvard y el Brigham and Women's Hospital, ‘Timing of Food Intake: Identifying Contributing Factors to Design Effective Interventions’', concluyó que cenar tarde está relacionado con mayor riesgo de obesidad, intolerancia a la glucosa y alteraciones en el metabolismo energético. Estos efectos aún pueden ser más pronunciados en adultos mayores debido a la disminución de la eficiencia metabólica con la edad.