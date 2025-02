No todo el mundo recuerda sus sueños de la misma forma. Hay quien nada más despertarse es capaz de evocar hasta el más mínimo detalle lo que acaba de soñar. Y hay personas que no recuerdan absolutamente nada. El por qué caer en los brazos de Morfeo nos afecta a unos y a otros de manera diferente es todo un misterio biológico. ¿Depende de la persona? ¿Del contexto? ¿De factores que hasta ahora no hemos sido capaces de detectar? Una reciente investigación publicada en la revista 'Communications Psychology' intenta arrojar algo de luz en este opaco asunto.