En ese momento, Marta estaba buscando un cambio en su vida y decidió estudiar organización de eventos y protocolo en Irlanda , donde viven sus tíos. "Una oportunidad perfecta para cambiar de aire porque si la ansiedad me lo producía algo de aquí, allí no iba a estar mal", pensó.

En su caso, padece síndrome de ligamento arcuato medio, síndrome de Wilkie, síndrome de May Thurner y síndrome de cascanueces, el único para el que aún no ha conseguido iniciar ningún tratamiento. Su sensación es de una incertidumbre continua y los dolores, como si viviera en "una regla constante sin tenerla". "Hay días que ni si quiera puedo levantarme de la cama", lamenta.

Antes de conseguir su diagnóstico, Marta tuvo que pasar por un frustrante "peregrinaje médico", como ella describe. "Al principio me mandaron a psiquiatría. No tuve problema en ir, pero optaron por el camino más fácil en lugar de buscar más allá", lamenta Hermosilla. Fue un profesional de Medicina Interna del Hospital de Cádiz quien, al fin, se aproximó a lo que realmente tenía. "No le había explicado todavía lo que me pasaba y me dijo exactamente lo que sentía. Me contó que podía tener el síndrome de Wilkie", recuerda.