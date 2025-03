“Lo peor del burnout es que te va quitando la vida sin que te des cuenta”, así de contundente se muestra el doctor Carlos Cenalmor cuando habla del burnout, el síndrome de agotamiento profesional que afecta al 70% de los trabajadores según el estudio " Global Workforce of the Future 2024 " del Grupo Adecco.

Si estás quemado en el trabajo no te lo tomes a la ligera. “Padecer burnout no significa simplemente pasar por una etapa de estrés alto y de cansancio o estar harto de tu trabajo. Tu cuerpo está reaccionando de una manera muy lógica a un estilo de vida y a un modo de trabajar que no es nada lógico, sino antinatural, pero las consecuencias son graves. Supone la destrucción de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Una destrucción lenta... pero firme. Una destrucción que deberías intentar evitar a toda costa. Y si ya estas dentro, deberías poner toda tu energía para salir de ahí”, explica el doctor Carlos Cenalmor. Y añade algo importante: “el burnout no se cura, y no se puede vivir con él eternamente. Hay ambientes o ritmos de trabajo que son imposibles de sobrellevar. No hay manera de gestionar con éxito el estrés crónico. La única forma sana de hacerlo es evitarlo. Punto”, afirma.