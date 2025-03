En el Día Mundial de la Endometriosis, que se celebra cada 14 de marzo, aún hay mucho por hacer para que las mujeres que la padezcan consigan ser diagnosticadas y recibir el tratamiento a tiempo. El tiempo de diagnóstico medio ya nos da una idea del laberinto que pasan muchas de las enfermas para llegar a conseguir saber qué es lo que les ocurre : la Organización Mundial de la Salud estima que está en los nueve años, en algunos casos es más. Así lo cuenta a Informativos Telecinco, Soledad Domenech, presidenta de la Asociación de Afectadas de Endometriosis (ADAEC) quien fue diagnosticada once años más tarde desde que empezaran los síntomas. Su grado 4 de endometriosis (el más severo de todos) no le permitió finalmente ser madre tras 28 intentos de fecundación in vitro .

Como explica, la endometriosis es la primera causa de infertilidad femenina, y de todas las infertilidades, el 50% es causado por la misma. Pero no en todos los casos la endometriosis causa infertilidad, eso dependerá de la afectación y de la gravedad de cada paciente. Por eso el diagnóstico es tan importante, y corre en contra de la paciente, sobre todo en los casos en los que hay grado cuatro y esa mujer quiere ser madre. "La endometriosis se cataloga en cuatro grados; ninguna mujer ha nacido con grado cuatro, hemos tenido que pasar por los cuatro antes de llegar ahí. Cuando una joven no puede concentrarse, no puede hacer ejercicio o no puede llevar a cabo su día a día escolar, debería saltar la alarma. Si ese diagnóstico precoz llega a tiempo es más fácil que la paciente pueda vivir con la endometriosis de otra forma, pueda tener un tratamiento antes y mejorar su calidad de vida".