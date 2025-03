Hace 21 años, Marco llegó al mundo y Nuria Rozas , su madre, vivía la ilusión de convertirse en madre primeriza. Tanto el embarazo como el parto habían transcurrido sin complicaciones. Y pronto, tras unos días en el hospital, pudieron llevarlo a casa. Fue entonces cuando en su familia comenzaron a notar ciertos rasgos en su pequeño que no encajaban del todo con lo que se consideran habitual. Así comenzó una historia que no se escribió —ni terminó— como cualquier padre hubiera soñado. Pero también un viaje lleno de aprendizajes, desafíos, amor infinito y un legado que su madre mantiene hoy vivo a través de Desafío ELA .

La primera visita a urgencias fue el pistoletazo de salida. Aunque Nuria pensaba que solo era algo puntual, los médicos no tardaron en detectar que había signos que no eran normales. "Fuimos porque él se atragantaba con sus propias flemas. Pensaba que me iban a llamar madre primeriza", recuerda.