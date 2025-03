Pero existen otros factores de riesgo como la hipertensión arterial o la diabetes , que no dependen tanto de la voluntad de uno mismo y que entran en juego por causas inevitables como puede ser la genética.

Según un artículo de opinión publicado a principios de marzo en la prestigiosa revista científica The BMJ (destinada a profesionales sanitarios), miles de esas muertes podrían prevenirse ofreciendo a la ciudadanía mayor de 50 años una ‘polipíldora’ que combina varios medicamentos y una estatina para reducir la presión arterial, independientemente de si tienen o no problemas de colesterol, triglicéridos o hipertensión.

Aquí en España, el cardiólogo Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid y uno de los mayores expertos del mundo en el área de la medicina preventiva cardiovascular asegura, sin embargo, que “dar una polipíldora simplemente para prevenir a personas que, por ejemplo, no tienen ni colesterol elevado ni presión arterial alta, es atacar a un sistema que no necesariamente está enfermo”, y añade en un artículo de El País que “si ya se planteó hace veinte años y no ha salido adelante, habrá que preguntarse por qué”.