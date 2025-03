La actriz rememora un episodio traumático con una profesora de teatro que le llevó a padecer un trastorno alimentario

"A mí lo que más me preocupa es la presión que sufren nuestros hijos. Hay que enseñar cuerpos no normativos", subraya la humorista

El maravilloso mundo del cargador: el método de Buenafuente y Silvia Abril para no robárselo mutuamente

Los trastornos de conducta alimentaria han aumentado significativamente en los últimos años. Ciertos desórdenes como la bulimia y la anorexia afectan a un número creciente de niños y adolescentes, en general por culpa de la imagen de belleza idealizada e inalcanzable que propagan redes sociales, medios y el entorno social. La actriz Silvia Abril, de 53 años, ha hablado en 'Elle' sobre la presión mental y estética que sufrió ella misma en su juventud y que le llevó a padecer un trastorno alimentario.

La humorista y presentadora se refiere a un traumático episodio que la marcó cuando tenía 22 años y estudiaba en el instituto del Teatro. "Tuve una profesora que me linchó en interpretación; yo tenía un cuerpo no normativo y me soltó la más gorda, y ahí yo caí en un trastorno de alimentación", confiesa Abril.

La importancia de pedir ayuda

Esa actitud altamente destructiva de la profesora le llevó a caer en un profundo pozo de frustración y amargura. "Ella me llevaba a su despacho a decirme, 'mientas seas gorda'... Yo lo pasé muy mal, en silencio. No se lo contaba a nadie. Comía cuando me sentía frustrada", contaba al respecto en el podcast 'El sentido de la birra'.

Afortunadamente, ella pudo salir de ese infierno. "Ahí, con 22 años, destapé esa olla. Si no estás bien, si te están pasando cosas que tú mismo ves que no son normales, hay que pedir ayuda", subraya la actriz en 'Elle'. Hoy no se arrepiente de la profesión que escogió, porque se arriesgó y consiguió dedicarse a lo que de verdad le hacía feliz.

Un presión estética bestial

"Sufrimos una presión estética muy bestia. Y a mí lo que más me preocupa es la presión que sufren nuestros hijos, y sobre todo nuestras hijas. Hay que enseñar la imperfección y cuerpos no normativos, cuerpos de todo tipo, caras de todo tipo, y hay que normalizar eso. Porque ser un filtro en Instagram es una condena a infinidad de enfermedades mentales", reflexiona Abril.

A la humorista el tema le toca directamente como madre de una hija, Joana, en una edad muy influenciable, 13 años. Afortunadamente por ahora ella "no tiene ningún complejo y tiene un cuerpo normal (no es una niña especialmente flaca) pero la podrían machacar porque no respeta el canon de las redes de niñas súperflacas".