Tres de cada diez personas utilizan habitualmente dentífricos con ingredientes blanqueadores, ya sea pasta blanqueadora (22 %), con bicarbonato (5 %) o carbón activado (3 %, aunque en la franja de edad de 18 a 35 años el porcentaje se duplica). Por otro lado, casi una cuarta parte de los encuestados menciona el blanqueamiento dental como el tratamiento "soñado" si el coste no fuera un factor. Además, blanqueamiento (con un 40 % de las respuestas) e inversión en productos de cuidado bucodental sofisticados (37 %) son los principales sacrificios que estarían dispuestos a hacer para mejorar el aspecto de su sonrisa.

Las férulas de descarga son uno de los principales tratamientos para poner remedio al bruxismo, un trastorno de la mordida muy relacionado con el estrés que más de un tercio de las personas no conoce: un 20 % no ha oído nunca hablar de él y a un 16 % le suena, pero no sabe bien qué es.