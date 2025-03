Paula recuerda lo nerviosa que se puso. "Era un flan", confiesa. " Tenía un temblor que no podía ni lavarse los dientes , el cepillo se me iba de las manos", rememora su madre. "Corrí a despertar a mis otros hijos: 'nenes levantáos, que por fin han llamado a vuestra hermana y nos vamos al hospital'". Llamaron a un Uber y con la urgencia, suplicaron al conductor: "Por favor, dese prisa, a mi hija le van a hacer un trasplante de corazón y tenemos que llegar rápido'", cuenta Mónica durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco.

Mónica supo que su hija tenía una grave cardiopatía en el quinto mes de embarazo . "Los médicos me recomendaron abortar ", cuenta, pero ella decidió seguir adelante. En el sexto mes la derivaron de Santander , su ciudad, a Madrid , donde estuvo ingresada en el Gregorio Marañón hasta el parto. Allí, nació Paula, hace casi 23 años, con una cardiopatía congénita compleja: ventrículo único, situs ambiguus, transposición de grandes vasos y estenosis pulmonar.

O dicho de otra manera, Paula nació con una compleja cardiopatía congénita que afectó la formación de su corazón durante el desarrollo fetal. En lugar de contar con dos ventrículos —uno para bombear sangre a los pulmones y otro para el resto del cuerpo— tenía un solo ventrículo que debía realizar ambas funciones . Además, s us órganos internos no estaban distribuidos de manera habitual dentro del tórax y el abdomen, y los vasos sanguíneos que parten del corazón tenían una disposición anómala, lo que dificultaba aún más su circulación sanguínea.

Desde los tres meses de vida enfrentó cirugías a corazón abierto . Con la primera, la operación de Glenn, la sangre de la parte superior de su cuerpo se redirigió a los pulmones para que su único ventrículo no tuviera que hacerlo. Con la segunda, la de Fontan, lo mismo sucedió con la sangre de la parte inferior. "Nos dijeron que si superaba esas dos operaciones, el siguiente paso sería un trasplante . Y hace un año nos comunicaron que ese momento había llegado", explica Mónica.

"La espera hasta el trasplante fue mala, muy mala. Desde el momento que te comunica el médico que necesitas un trasplante, convives con la incertidumbre de no saber cuándo cuándo te llamarán y con la ansiedad de tener el teléfono siempre en sonido ...", asegura Paula. "Tuve que dejar mi vida en Cantabria sin saber por cuanto tiempo: los estudios, los amigos...todo".

Han pasado tres meses del trasplante y Paula ya nota muchísimo la diferencia. . "Antes vivía con fatiga, la piel morada por la falta de oxígeno y los pies fríos. Ahora soy una persona nueva. He vuelto a mi tono de piel y no me fatigo para nada", expresa con alegría.