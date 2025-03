El embarazo es uno de los momentos más especiales en la vida de la mujer porque transforma su vida para siempre, pero también su cuerpo. Una de las zonas que más sufre durante los nueve meses es el abdomen y después de dar a luz muchas buscan recuperar su figura. Lo más recomendable es seguir una dieta sana, hacer ejercicio y no obsesionarse con el físico . Sin embargo, siguiendo estos pasos muchas mujeres no consiguen recuperar su figura y acaban desarrollando complejos que se convierten en trastornos psicológicos.

En ocasiones, el ejercicio y la dieta no son suficientes para eliminar la flacidez, estrías o exceso de piel que queda como recuerdo del embarazo y es entonces cuando entra en juego un tratamiento que cada vez tiene más demanda: la abdominoplastia... pero, ¿cuándo es el momento ideal para someterse a ella?

Durante el embarazo, la piel del abdomen se estira para adaptarse al crecimiento del bebé. Además, los músculos rectos del abdomen se separan progresivamente para hacer espacio, lo que puede dejar como secuela una separación que no siempre se corrige con ejercicios. Tras el parto, muchas mujeres notan que su abdomen no vuelve a ser el mismo, incluso si recuperan su peso habitual. Por ello, la preguntan que se hacen muchas es... ¿cuándo es el momento perfecto para hacerse la abdominoplastia post embarazo?

Por supuesto, antes de someterte a esta cirugía lo ideal es tener un peso estable y, muy importante, no tener intención de un nuevo embarazo a corto plazo. Aunque la cirugía no impide futuros embarazos, lo recomendable es realizarla cuando no haya planes inmediatos de tener más hijos, ya que un nuevo embarazo puede alterar los resultados conseguidos.