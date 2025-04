Una encuesta a 45.202 jóvenes adultos en Noruega del Instituto Noruego de Salud Pública ha descubierto que usar una pantalla en la cama aumenta el riesgo de insomnio en un 59 por ciento y reduce el tiempo de sueño en 24 minutos . Sin embargo, tal y como se publica en 'Frontiers in Psychiatry' no se ha demostrado que las redes sociales sean más disruptivas que otras actividades frente a la pantalla.

"El tipo de actividad frente a la pantalla no parece ser tan importante como el tiempo total que se pasa frente a ellas en la cama", apunta la doctora Gunnhild Johnsen Hjetland, del Instituto Noruego de Salud Pública, autora principal del artículo.

"No encontramos diferencias significativas entre las redes sociales y otras actividades frente a la pantalla, lo que sugiere que el uso de la pantalla en sí mismo es el factor clave en la interrupción del sueño".

Dormir es fundamental para nuestra salud mental y física, pero muchos no dormimos lo suficiente. Al mismo tiempo, cada vez más personas se acostumbran a usar pantallas en la cama, lo que puede estar asociado con un sueño deficiente.

Posteriormente, los científicos clasificaron las respuestas en tres categorías: una en la que los participantes dijeron que solo usaban las redes sociales, otra en la que los participantes no mencionaron las redes sociales y otra en la que los participantes seleccionaron varias actividades, incluidas las redes sociales.

Los científicos descubrieron que aumentar el tiempo frente a pantallas después de acostarse en una hora aumentaba la probabilidad de síntomas de insomnio en un 59% y reducía la duración del sueño en 24 minutos. Sin embargo, el uso de redes sociales no fue más perjudicial que otras actividades frente a pantallas.

No se observó una interacción significativa entre el tiempo dedicado a usar una pantalla y la elección de la actividad, lo que sugiere que la actividad en sí no afectó el tiempo que las personas permanecieron despiertas. Esto indica que las pantallas reducen el tiempo de sueño porque desplazan el descanso, no porque aumenten la vigilia: se esperaría que diferentes actividades afecten la vigilia de forma diferente.