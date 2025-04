El jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz, David Pérez, ha subrayado la importancia de una evaluación integral en los pacientes con Parkinson para conseguir detectar los síntomas no visibles de la patología.

Sin embargo, Pérez advierte de que muchos pacientes presentan síntomas no motores desde las primeras fases, como trastornos del sueño, depresión, ansiedad, síntomas autonómicos (estreñimiento, hipotensión ortostática, disfunción urinaria), fatiga o dolor crónico.

"Muchos de estos síntomas no se detectan si no se preguntan activamente, lo que lleva a un abordaje incompleto del paciente", indica Pérez, que insiste en la necesidad de una evaluación integral que contemple no solo la función motora, sino también el estado cognitivo, emocional y la autonomía del paciente en su vida diaria, así como la carga que supone para los cuidadores.