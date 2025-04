Para Jenny, utilizar uñas de gel o pestañas postizas es un paso "muy acelerado" , aunque a su niña aún no le llaman la atención estos elementos estéticos, por lo que el debate de su uso aún no lo ha tenido.

Ángela Tello, pediatra en el centro infantil Rosales del Canal, va más allá y sentencia: "Podemos tener consecuencias a largo plazo. No sólo en la piel, sino que pueden tener una pubertad adelantada ". Una farmacéutica confiesa que muchas niñas "no saben ni lo que piden" cuando le compran los productos.

Cindy tiene un hijo de 10 años en el centro y también se muestra a favor de una postura que lleva "tiempo" instaurada en el colegio. "Cuando ingresó me indicaron las prohibiciones de los niños y niñas. Llevar las uñas pintadas no lo veo nada malo , las pestañas postizas, siguen siendo niñas. A partir de los 15 para adelante podría ser, pero menores con las uñas pintadas estaría todo bien".

En el caso de Marina, con dos niños de 6 años, muestra su rechazo a esta norma: "Esto está desde que yo iba el cole, lo veo una tontería. Llevar o no las uñas pintadas no te hace ni más ni menos. Era una de las niñas que le daba rabia que no nos dejaran llevar las uñas pintadas. Un color o pestañas no define nada, somos libres de llevar lo que queramos".