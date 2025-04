A falta de fuerza, velocidad o resistencia de otras criaturas, nuestra capacidad mental nos eleva desde nuestros orígenes. La música, el arte y el lenguaje son los pilares de nuestra singularidad. La creación de objetos artísticos de los primeros humanos fueron un salto cognitivo hacia el pensamiento abstracto. Pintar un hombre o un animal sobre una roca, más que copiar la realidad, es aceptarnos como observadores, admitir que existe una separación entre el yo y todo lo que me rodea. Esos primeros esbozos definieron nuestro lugar en la tierra.

Leer su obra es reconocerse en un espejo de contradicciones. No solo representa la complejidad de la psicología humana, sino que hace una descripción fidedigna de sus patologías. La epilepsia, en esos tiempos intratable, fue un eje fundamental tanto en su vida como en la de sus personajes. Seis de ellos la padecen y, en la mayoría de los casos, la enfermedad define el desenlace de la historia. Tal vez el más entrañable sea el príncipe Mishkin, también epiléptico, en 'El idiota' (1868). Es un individuo que se encuentra encerrado dentro de sí mismo. En esa exploración del yo el autor cimenta su literatura, sobre todo en el dolor personal. Su propuesta es que un instante de dicha puede eximir toda una vida de miseria.

Su arte está encadenado a su condición clínica y el dolor físico y mental. Nació con espina bífida, una anomalía congénita de la columna y la médula espinal. Su pintura nos otorga pistas de este defecto sin la necesidad de técnicas radiológicas. Lo que el agua me dio (1939) evoca el drama de su vida. A los seis años, Kahlo contrajo poliomielitis, una enfermedad que afecta los nervios de la médula espinal y que puede causar parálisis de las extremidades. Y el accidente con el tranvía con dieciocho años transformó su vida de forma violenta. Anclada a la cama por un corsé de yeso, comenzó a pintar para combatir los meses de dolor y de aburrimiento.

Más que una palabra en boga, la resiliencia en las neurociencias es un conjunto de procesos biológicos, dinámicos y complejos mediante los cuales los individuos mantienen su bienestar psicológico ante situaciones adversas. La resiliencia es la regla y no la excepción. La resiliencia debe entenderse como una respuesta adaptativa de estos y otros circuitos neuronales que median las emociones y el comportamiento.

Es una condición conocida como sinestesia, por la que la estimulación de un sentido produce una experiencia en un sentido distinto. Liszt era un sinestésico auditivo-visual, alguien que asociaba colores a ciertos sonidos. Es solo es una de las más de sesenta variedades conocidas de sinestesia, que incluye percibir sabores al escuchar palabras o dotar de personalidades a símbolos como letras y números. Casi todos los estudios concuerdan en que existe una carga familiar muy importante ligada al cromosoma X. En 1989, un estudio determinó que hasta el 23 por ciento de los estudiantes de Bellas Artes presentaba esta condición, un porcentaje mucho mayor que el de la población general. Entre la larga lista de artistas sinestésicos se encuentran Baudelaire, Rimbaud y el pintor ruso Kandinski. Al escuchar música mientras pintaba, afirmaba que a cada color le correspondía un tono. Al amarillo, notas de trompeta, y al azul claro, de flautas. Pero no hay que ser Liszt o Kandinski para vivir una experiencia sinestésica, ni el hecho de ser sinestésicos nos convierte automáticamente en artistas.

Se ha especulado que se encontraba dentro del espectro autista. Durante toda su vida adulta, almorzó la misma marca de sopa, coleccionó obsesivamente objetos cotidianos y se refugió en las rutinas. La repetición y ese comportamiento inflexible son condiciones en el diagnóstico del autismo, y Warhol hizo de ellos el emblema de su arte. Sin embargo, no debe suponerse que Andy Warhol o cualquier individuo en el espectro autista padece una enfermedad mental, sino variaciones del comportamiento. Es cierto que representan un factor de riesgo para padecer una enfermedad mental.

En la antigua Grecia, Aristóteles ya escribió que "ninguna mente grandiosa ha existido sin un punto de locura". Vincent van Gogh, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Ernest Hemingway… son solo algunos. Cuando le preguntaron al genio matemático John Nash, ganador del Premio Nobel y esquizofrénico, por qué creía que los alienígenas lo habían elegido para salvar el mundo, él contestó: "Porque las ideas sobrenaturales me llegan de la misma manera que las soluciones matemáticas, me las tengo que tomar en serio".

Es una idea romántica que ha saturado nuestra imaginación. Expresar una psicopatología no aumenta la posibilidad de ejercer una profesión creativa y afirmar lo contrario mitifica la figura del genio atormentado e idealiza las enfermedades mentales. No dista mucho de otorgarle a estas un valor místico o sobrenatural, de creer que la epilepsia es un castigo de los dioses. Estas concepciones falsas ocasionan mucho sufrimiento. Al contrario que la genialidad, las enfermedades mentales son un fenómeno relativamente común. La mayoría de las personas creativas no padece una enfermedad mental. Como sociedad, es fundamental reconocer la importancia de las enfermedades mentales en vez de generar tabús. La genialidad de artistas como Dostoievski o Van Gogh radica en que, a pesar de sus condiciones físicas, mentales y materiales, fueron capaces de trascender a través de su obra.