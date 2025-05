Emilio Agüera , o Emi, como prefiere que le llamen, empezó a convivir con molestias de espalda en la zona lumbar poco después de cumplir los 21 años. Practicaba triatlón y fútbol sala , así que al principio no les dio demasiada importancia. "Era un dolor de espalda como el que puede tener cualquier persona", recuerda. Sin embargo, cuando las molestias se intensificaron, acudió al traumatólogo. Una resonancia magnética reveló una gran hernia discal lumbar entre las vértebras L4 y L5, además de un desgaste importante en varios discos intervertebrales.

Con el tiempo, tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas . "En la columna cervical tenía crecimientos óseos anormales (llamados osteofitos) que presionaban la médula espinal y el esófago. Me realizaron una artrodesis cervical: eliminaron los osteofitos y fijaron las vértebras para estabilizar la zona", detalla. En la zona lumbar, el colapso de las vértebras provocaba que chocaran directamente con la pelvis , causándole una cojera permanente . Para solucionarlo, se sometió a una artrodesis lumbar mediante la técnica OLIF.

A pesar de todo, Emi nunca abandonó el deporte . En los momentos más difíciles usaba una faja lumbar para correr, y siguió compitiendo, aunque fuera con cojera. "Este deporte tiene mucho impacto y no es recomendable para la espondilitis, pero puse todo en una balanza y decidí seguir", afirma. Tras el reconocimiento de su discapacidad, fue clasificado en la categoría PTS5 de paratriatlón, reservada a atletas con discapacidades moderadas en las extremidades. "Desde entonces, los entrenamientos fueron más adaptados".

Al tiempo vivió un nuevo revés. Le detectaron una enfermedad neurológica rara y también degenerativa , posiblemente una paraparesia espástica hereditaria, aunque aún sin diagnóstico definitivo. "Tengo sensibilidad en las piernas, pero no fuerza ni respuesta al movimiento. Ahora dependo de una silla de ruedas . Es irreversible, sin tratamiento específico y de pronóstico es incierto".

Tras el diagnóstico de esta segunda enfermedad, se le reconoció una discapacidad permanente del 65 %. Hasta entonces trabajaba como fisioterapeuta en un quirófano, un entorno en el que, asegura, era muy feliz. "Fue en ese momento cuando realmente me planteé qué iba a hacer con mi vida", recuerda. De esa reflexión nació el lema que hoy guía su día a día: "Adaptarse es poder". "Siempre he estado en contra del 'querer es poder', porque, aunque quisiera, estoy en una silla de ruedas y no puedo seguir en mi puesto de trabajo ni correr. Lo que sí puedo era adaptarme".