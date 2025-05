La sociabilidad es una característica fundamental en muchas especies, incluidos los seres humanos, pero ¿es siempre beneficiosa? Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Exeter (Reino Unido) y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences ha analizado más de dos décadas de datos sobre gorilas de montaña salvajes para explorar cómo las relaciones sociales afectan la salud y el éxito reproductivo.