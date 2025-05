Fagerström ha criticado la norma que pretende impulsar el ministerio de Sanidad español pues la dosis autorizada no atraerá a ningún fumador y "no le llegará a hacer ningún bien", pues es "demasiada pequeña" para empujarle a dejar el cigarrillo. Es más, defiende que tendría más lógica autorizar un producto de dosis alta de nicotina, pues los no fumadores no la soportarían, ya que en un organismo no habituado una dosis alta provoca mareos e incluso vómitos.