Aunque hoy existen tratamientos más eficaces que nunca, no son pocos los progenitores que se desesperan al ver que los piojos reaparecen una y otra vez. "Ya no funciona nada", repiten con frustración. Esta percepción, sin embargo, suele tener una explicación clara: según los expertos, en la mayoría de los casos el problema no es el producto, sino una aplicación incorrecta o incompleta. La clave, como advierte la pediatra Lucía Galán en su blog, está en no saltarse ningún paso: "Usemos el producto que usemos, siempre debe ir acompañado del cepillado con lendrera".