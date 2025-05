Con apenas 29 años, Judit Giró Benet (Vallmoll, Tarragona, 1996) ya ha conseguido lo que para muchos parece inalcanzable: diseñar una tecnología capaz de detectar el cáncer de mama desde casa, sin dolor, sin pruebas invasivas, sin esperas eternas. Y lo hace a través de The Blue Box, un dispositivo portátil, controlado por inteligencia artificial, que permite detectar la enfermedad utilizando una simple muestra de orina.

Remontándonos a su infancia, Judit se describe a sí misma como una niña "muy curiosa", de esas que desmontaban cualquier objeto solo por el placer de ver cómo funcionaba. "M e fascinaba desmontar cosas, entender cómo funcionaban , y me pasaba horas leyendo sobre ciencia o viendo documentales", cuenta la joven en una entrevista con la web de Informativos Telecinco. También era buena estudiante, aunque, más allá de las notas, lo que la impulsaba era el sentido de propósito: "Aprender para hacer algo útil".

Ese propósito lo encontró en la adolescencia, a los 17 años, cuando en una feria universitaria en Barcelona descubrió la carrera que, sin saberlo, marcaría su vida y la llevaría al éxito profesional. " Descubrí la Ingeniería Biomédica y me enamoré de la idea de unir tecnología y salud para mejorar la vida de las personas", dice.

Años más tarde, se topó en su camino con una publicación de la revista 'The Lancet' en la que se contaba cómo los perros son capaces de detectar el cáncer con su olfato. Para Judit, esto fue una inspiración. "Me impactó la sencillez y la potencia de la naturaleza. Si un perro podía detectar el cáncer solo con el olfato, es porque hay una señal química clara. Solo necesitaba construir la tecnología adecuada para captarla. Si la biología puede hacerlo, ¿por qué no podríamos replicarlo con sensores e inteligencia artificial?", se preguntó.