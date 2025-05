Alberto Álvarez 25 MAY 2025 - 12:00h.

El análisis cuesta menos de 100 euros, pero por ahora solo se realiza en centros muy especializados

Para el neurólogo será muy difícil que aparezca otro marcador mejor que el que han descubierto

Daniel Alcolea es neurólogo de la Unidad de Memoria del Hospital de Sant Pau y un referente en investigación en alzhéimer. Hace un año participó en un estudio internacional que concluyó en el descubrimiento de un biomarcador esencial para la detección de la enfermedad. Este biomarcador, la molécula p-tau217, predice con un 95% de acierto que tienes alzhéimer, o que vas a desarrollarlo en el futuro.

Hasta ahora este grado de acierto solo se conseguía con un escáner cerebral, muy costoso, o con una punción lumbar, más invasivo para el paciente y más complejo de organizar. El experto ha participado en la serie de encuentros con especialistas organizados por la Confederación Española de Alzéimer, CEAFA. Hablamos con el doctor Alcolea para que nos explique qué ventajas tiene el nuevo sistema de detección y qué hacer si te diagnostican la enfermedad.

Empecemos por el principio ¿Qué es un biomarcador?

Es cualquier elemento que se pueda medir y sea un reflejo de una enfermedad. Por ejemplo, la glucosa puede ser un biomarcador de la diabetes, o el colesterol, del riesgo cardiovascular. Hasta hace pocos años en el Alzhéimer no los teníamos, y teníamos que esperar a la autopsia para encontrarlos. Ahora los podemos encontrar en vida.

¿Cuántos biomarcadores para el alzhéimer existen?

Hay muchos tipos distintos. Los hay de imagen, de resonancia magnética, o de medicina nuclear, pero los más utilizados por coste eficiencia y porque funcionan muy bien son los marcadores en fluidos. Hasta ahora usábamos la punción lumbar para extraer el líquido céfalo raquídeo y analizarlo. Pero desde hace pocos años tenemos ya marcadores en sangre eficaces.

¿La molécula p-tau 217?

Sí, es el marcador en sangre que ha tenido más rendimiento hasta ahora. Discrimina con un 95% de precisión personas que tienen la enfermedad de personas que no la tienen.

Entonces, si en un análisis de sangre te detectan la molécula p-tau217, ¿tienes un 95% de posibilidades de tener alzhéimer?

Si tienes síntomas, es que ya la estás desarrollando la enfermedad. Sabemos que las alteraciones de esta molécula son muy precoces y aparecen incluso muchos años antes de que aparezcan los síntomas. Pero no podemos trasladar a la población que tener estas alteraciones sea porque vas a tener alzhéimer, porque no sabemos interpretarlo aún. Si ves la proteína alterada en gente que no tiene ningún síntoma puedes inferir que puede desarrollar la enfermedad, pero no podemos decir ni cuándo ni en qué circunstancias. Por eso de momento se restringe a gente que tiene síntomas sugestivos de la enfermedad, y la prueba lo confirma. Hasta ahora la confirmación de la enfermedad no se podía hacer con un análisis de sangre. Con esta prueba sí. Creo que va a ser difícil superar la precisión de este marcador, porque funciona muy bien.

¿Cómo sé si mis pérdidas de memoria o mis despistes son síntomas de alzhéimer o no?

Ahí entra en juego el papel de los neurólogos. Existen pruebas y test para hacer una valoración cognitiva que te dice si tus problemas de memoria pueden ser subjetivos de un alzhéimer en fase inicial. Si es así, el biomarcador te ayuda a hacer un diagnóstico de alzhéimer.

¿Cuánto me costaría hacerme esta prueba por lo privado si no tengo seguro médico?

Lo que es el análisis propiamente dicho no es caro, alrededor de 100 euros. Además, simplifica mucho el proceso en relación con la punción lumbar, ya que no es necesario equipo de enfermería ni quirófano.

¿Dónde puedo hacerme la prueba?

De momento solo la estamos implementando en centros con mucha experiencia en el manejo de la enfermedad y de los pacientes. Necesitamos conocer mejor qué factores pueden modular los niveles de esta proteína, por ejemplo, tener insuficiencia renal, también puede alterar los niveles en sangre, y también hay otros factores que pueden alterar los niveles de p-tau 217 en sangre. Cuando conozcamos mejor cómo actúan estos factores en poblaciones más amplias, la prueba se irá extendiendo a neurología general, y luego a atención primaria. Pero para ello primero tenemos que ganar en conocimiento y también en formación a los médicos de primaria.

El Alzheimer evoluciona de forma distinta en cada persona. ¿No hay manera de saber si el deterioro va a ir más rápido o más despacio?

No, hoy en día no tenemos manera de medir esto con precisión. Sí hay marcadores que pueden orientar a que la progresión sea más rápida o más lenta, pero influyen muchos factores incluso ajenos a la enfermedad, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, la medicación que se toma o el tabaquismo influyen.

Y una vez diagnosticado ¿tampoco se puede hacer nada para ralentizar el deterioro?

Hoy no tenemos tratamiento curativo, pero sí que hay tratamientos que ayudan a estabilizar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Ahora, además, hace unos días se ha aprobado el lecanemab, que ayuda en etapas tempranas a reducir la progresión de la enfermedad. Pero hay que ver a quién se le recomienda, porque tiene sus riesgos de efectos secundarios. A ver cuando llegan de manera práctica a nuestro entorno.

Lo importante de un diagnóstico temprano es que los tratamientos, tanto farmacológicos como de estimulación funcionan mejor en etapas tempranas. Además, saber que vas a desarrollar la enfermedad te ayudará a prepararte de cara al futuro en aspectos legales, de cuidados, económicos, etcétera.

Cuántas personas tienen alzhéimer en España, porque hay disparidad de datos

Realmente no se sabe. Se dice que 800.000 pero hay muchos factores que pueden subestimar o sobreestimar esta cifra. Yo creo que hay un infra diagnóstico porque mucha gente cree que los problemas de memoria son propios de la edad y no acuden al neurólogo.

¿Qué descubrimiento reciente considera más prometedor para la cura del alzhéimer?

Los últimos medicamentos aprobados, el lecanemab y el donamebab, han eliminado por primera vez las placas amiloides y demostrado una leve mejoría. Los resultados son modestos, pero combinados con otros tratamientos abren una puerta a la esperanza.

¿Cómo está España en cuanto a investigación del alzhéimer?

Con las limitaciones que tenemos en financiación, hacemos muy buen papel. Tenemos muy buenos grupos de investigación, grupos punteros a nivel internacional con gran participación en estudios que nos dan mucha potencia. Y también tenemos una gran implicación de los pacientes. Es raro que alguien diga que no a un estudio o ensayo propuesto.

¿Por qué fracasó el Plan Nacional de Alzheimer?

Creo que tener una estrategia nacional sobre el alzhéimer es fundamental, pero debe estar dotado con financiación. Lo que no se puede hacer es hacer un plan nacional sobre el papel y no dotarlo económicamente para llevarlo a la práctica. El problema es que hemos avanzado mucho en investigación y también en tratamientos, pero no se está dotando a los centros de salud ni de recursos ni de personal para poder aprovechar estos avances.

Qué receta nos daría para prevenir el alzhéimer y otras enfermedades mentales Hay tres recomendaciones que se sabe que funcionan para prevenir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo: primero, controlar los factores de riesgo vascular, es decir, la tensión, el colesterol, el azúcar y no fumar; el segundo es hacer un ejercicio moderado, cada uno en función de sus posibilidades de manera habitual; y mantenerse activo, tanto a nivel cognitivo como a nivel social. Las relaciones sociales son fundamentales, porque cuando uno se relaciona con gente, el cerebro trabaja mucho y también mejora el estado del ánimo. Es importante trabajar esta para del cuidado de nuestro cerebro, porque es esencial.