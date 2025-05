Claudia Barraso 29 MAY 2025 - 14:58h.

Fenadismer ha preguntado por redes sociales en qué consiste la Ley Antitabaco que ya está preparando el Ministerio de Sanidad

Sanidad prohibirá fumar en los vehículos de trabajo y campus universitarios: conoce todos los nuevos espacios sin humo

Sanidad avanza ultimando los últimos detalles de la Ley Antitabaco. Ampliará los espacios libres de humo más allá de las terrazas de bares y restaurantes o marquesinas de autobús. La ministra, Mónica Garcia, aseguró que estará prohibido fumar en vehículos de uso laboral.

Ahora, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ha subido en redes sociales una cuestión que afecta a muchos trabajadores en España. En base a este comunicado que emitió la ministra de Sanidad, la federación se preguntó por redes sociales si esa prohibición se aplicará al sector del transporte y, por tanto, a los transportistas.

Actualmente, en España no está prohibido fumar en coches particulares, siempre y cuando un agente de tráfico no considere que la practica dificulta la visión del campo a la hora de conducir. En el caso de los trabajadores con camión o grandes furgonetas, tampoco está prohibido. A pesar de que hasta ahora no era una prohibición, la DGT desaconseja fumar en los vehículos e incluso se puede sancionar al conductor si fumar supone una práctica peligrosa en ese momento.

Reduciría el número de cigarrillos al día

La preocupación de muchas personas que se dedican al transporte de mercancías por tierra y que, son fumadores, es que no puedan fumar durante un trayecto largo, obligándoles a detener el vehículo en caso de que quieran hacerlo. De esta manera, también se reduciría su consumo, ya que muchos conductores reducirían estas paradas, fumando menos cigarrillos al día.