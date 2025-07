Cada vez más mujeres son madres a los 40 y 50 años, lo que puede motivar que los síntomas del postparto se superpongan y se confundan con los de la menopausia

"¿Es normal que me sienta tan diferente?" La doctora Merimer Pérez responde a tus dudas sobre la menopausia

Compartir







Cada vez más mujeres son madres a los 40, e incluso a los 50. Hoy tener un hijo en la cuarta o quinta década de vida no es visto como algo extraordinario, sino como una opción legítima y posible que, sin embargo, trae consigo algunas interrogantes. ¿Qué pasa cuando se junta el postparto con la menopausia? La doctora Marimer Pérez, ginecóloga y obstetra, abunda en esta cuestión en una nueva entrega de 'Cómo ser más feliz en la menopausia'.

Factores como la búsqueda de una mayor estabilidad económica, el desarrollo de una carrera profesional o sencillamente la falta de una pareja llevan a cada vez más mujeres a postergar la maternidad hasta finales de los 40 años o principios de los 50. Y no debe haber ningún sentimiento de culpabilidad en esto. Pero esta circunstancia sí puede motivar que el postparto se cruce con la menopausia.

Un desafío físico y psicológico

"En el postparto la situación hormonal es muy similar a a la de la perimenopausia o menopausia, porque los estrógenos caen en picado", explica la experta. Y esa combinación de cambios hormonales y emocionales intensos pueden confundirse, superponerse o potenciarse entre sí, lo que implica ciertos desafíos, tanto físicos como psicológicos.

"Este tipo de situaciones cada vez las vamos a ver más, y tenemos que saber diagnosticarla para poder orientarla y enfocarla mejor", añade Pérez. Porque aunque sean situaciones hormonales parecidas, un postparto no tiene por qué ser una perimenopausia y el enfoque sería totalmente diferente

PUEDE INTERESARTE Tres consejos para los hombres a la hora de acompañar a su pareja en la menopausia

El postparto ya implica una gran exigencia emocional, pero si a eso se le suma la inestabilidad de la menopausia, puede haber más riesgo de ansiedad, llanto frecuente, ataques de pánico, irritabilidad o síntomas depresivos. Todas estas transiciones físicas y emocionales pueden ser abrumadoras, pero con el acompañamiento adecuado y el enfoque médico acertado es posible pasar por ello de forma saludable.

La principal duda en la menopausia

A pesar de la variedad de sintomatología que implica la menopausia (sofocos, insomnio, ganancia de peso, cambios en la estructura corporal...), es mucho más crucial lo que le ocurre a la mujer a nivel psicológico, emocional y cognitivo. La frase más repetida en la consulta de la doctora Pérez es 'no sé qué me pasa pero yo no me reconozco’. Y es muy difícil comprender qué te está sucediendo cuando ni siquiera eres capaz de reconocerte a ti misma. Por ello hay que considerar que estos cambios son reales y comunes y consultar un profesional que aclare todas nuestras dudas.