La doctora Marimer Pérez, experta en menopausia, inaugura un nuevo formato semanal resolviendo las dudas más habituales sobre el tema

"Se habla mucho de lo físico, pero el gran tabú es todo lo que pasa a nivel psicológico, emocional y cognitivo", explica la ginecóloga y obstetra

Compartir







La menopausia es una etapa natural en la vida de todas las mujeres, pero la mayoría se enfrentan a ella con muchas dudas e inquietudes, tanto por los cambios físicos que experimentan como por sus implicaciones emocionales. La doctora Marimer Pérez, ginecóloga y obstetra, inaugura un nuevo formato semanal en Uppers, 'Cómo ser más feliz en la menopausia', en el que aportará su amplia experiencia para dar ofrecer consejos prácticos y resolver las preguntas más habituales sobre el tema.

Lo físico y lo emocional

Las dudas más frecuentes que tienen las pacientes que llegan a su consulta tienen que ver con la sintomatología. Se considera que una mujer está en menopausia cuando han transcurrido 12 meses consecutivos sin menstruación, sin causa patológica. Pero el proceso comienza antes, a veces años, cuando aparecen síntomas como sofocos, cambios en el estado de ánimo, en el peso, en la estructura corporal y en el sueño.

Sin embargo, la gran pregunta que le hacen las mujeres a la doctora es es: '¿Es normal que me sienta tan diferente?'. "El gran tabú es todo lo que pasa a nivel psicológico, emocional y cognitivo en menopausia. Se habla mucho de lo físico, de esa punta del iceberg que todos los medios y películas se encargan de visibilizar, pero emocionalmente te sientes muy diferente", apunta la experta.

Los cambios hormonales, especialmente la disminución de estrógenos, provocan que muchas mujeres experimenten un aumento en los niveles de ansiedad o presenten síntomas depresivos durante la perimenopausia y la menopausia. También pueden sentir altibajos emocionales muy acusados. Por ejemplo, estar bien por la mañana y sentir tristeza o nostalgia por la tarde sin un motivo aparente.

PUEDE INTERESARTE Los consejos de Nina: síntomas de la menopausia que no son los obvios

"No sé qué me pasa pero no me reconozco"

"Mer, no sé qué me pasa pero yo no me reconozco’, es la frase más repetida en mi consulta. Cuando no te reconoces a ti misma es muy difícil explicar lo que te está sucediendo, porque tú misma no lo entiendes", explica Pérez, también autora del libro 'No me sueltes' (Lunwerg), más enfocado en su faceta de obstetra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por ello es importante reconocer que estos cambios son reales y comunes, no exageraciones ni síntomas de debilidad. Buscar apoyo profesional, de psicólogos o terapeutas, puede ser de gran ayuda para manejar el impacto emocional que conlleva esta fase vital, siempre en combinación con una actividad física regular, una dieta equilibrada y terapias complementarias, como yoga, meditación o terapia hormonal si es pertinente. Consultar con un profesional que aclare dudas y conocer las opciones disponibles es crucial para vivir esta etapa con bienestar y confianza.