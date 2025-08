La dermatóloga Elena Sánchez-Largo recuerda que "la piel tiene su propio lenguaje", y cuando algo no va bien, suele manifestarlo

Llama la atención sobre cómo el ph de la piel influye en cómo funcionan los productos cosméticos

Según la la doctora Elena Sánchez-Largo Uceda, jefa del servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Torrejón (Comunidad de Madrid), cuando algo no va bien en nuestro cuerpo la piel lo manifiesta con señales visibles o con sensaciones molestas. "Un desequilibrio en el pH puede reflejarse de varias formas, y prestar atención a estos cambios es clave para actuar a tiempo. Detectar estos síntomas es el primer paso para ajustar los cuidados y recuperar el equilibrio natural de la piel", alerta esta experta.

Situaciones y hábitos que desajustan el ph natural de la piel

Por eso, aunque nuestro cuerpo es sabio y tiende a mantener el pH de nuestra piel en equilibrio de forma natural. No obstante, hay muchas situaciones cotidianas que pueden desajustarlo sin que nos demos cuenta. Algunas de ellas tienen que ver con nuestros hábitos, otras con factores externos, o con cambios internos del organismo.

"Conocer estas causas nos ayuda a prevenir alteraciones y a cuidar mejor la salud de nuestra piel. Cuidar la piel con suavidad y elegir productos adecuados puede marcar una gran diferencia", sostiene en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la doctora Sánchez-Largo.

Así, esta experta apunta a algunos ejemplos:

· Usar productos demasiado fuertes o irritantes, como jabones muy alcalinos.

. Lavarse la piel con demasiada frecuencia, o de forma agresiva.

. Cambios hormonales importantes, como los que ocurren durante la adolescencia, el embarazo, o la menopausia.

. Factores externos como la contaminación, el sudor, el estrés, o incluso lo que comemos.

. Ciertas enfermedades de la piel, como la dermatitis o la psoriasis, dado que también pueden alterar el pH.

Signos de que nuestro ph está alterado

Esta dermatóloga recuerda que "un desequilibrio en el pH puede reflejarse de varias formas, y prestar atención a estos cambios es clave para actuar a tiempo. Detectar estos síntomas es el primer paso para ajustar los cuidados y recuperar el equilibrio natural de la piel", alerta.

En concreto, para esta doctora algunos de los signos más comunes son:

. Sequedad o descamación, especialmente en zonas sensibles.

. Picor o tirantez, incluso después de lavarse con agua sola.

. Irritaciones frecuentes o enrojecimiento sin causa aparente.

. Mayor aparición de granitos, de acné, o de infecciones cutáneas.

. Piel con exceso de grasa, o con brillos localizados, sobre todo en el rostro.

Consejos para mantener un ph adecuado en el día a día

¿Qué tipo de productos o hábitos diarios ayudan a mantener un pH adecuado? Destaca esta experta que el cuidado diario de la piel no sólo influye en su aspecto, sino también en su equilibrio interno, incluido el pH.

De ahí que insista en la necesidad de adoptar buenos hábitos, "pueden marcar la diferencia entre una piel sana y una que se irrita con facilidad", dado que "pequeños gestos como estos ayudan a que la piel conserve su equilibrio natural y se mantenga sana y resistente frente a las agresiones del entorno". Por eso, y para ayudar a conservar ese pH ligeramente ácido que nos protege, esta dermatóloga ve recomendable seguir las siguientes pautas:

. Elegir limpiadores suaves, sin perfumes ni alcohol, y con un pH entre 4.5 y 5.5.

. Evitar el agua demasiado caliente, que puede alterar la barrera natural de la piel.

. Aplicar hidratante a diario, eligiendo productos adecuados para nuestro tipo de piel.

. No abusar de exfoliantes o de productos agresivos, que pueden dañar la capa protectora.

. Protegerse del sol usando fotoprotector durante todo el año.

. Mantener una alimentación equilibrada y beber suficiente agua cada día.

El ph también influye en cómo funcionan los productos cosméticos

Eso sí, aquí llama la atención sobre un aspecto poco conocido, pero a su juicio importante, y es que, tal y como reseña, el pH también influye en cómo funcionan los productos cosméticos: "Si aplicamos productos sobre una piel con pH alterado pueden no absorberse bien, o incluso empeorar el problema. Además, es importante saber que los cambios del pH no se sienten de inmediato, por eso conviene cuidar la piel incluso cuando no notamos molestias".