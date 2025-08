Candela Hornero Madrid, 05 AGO 2025 - 14:46h.

Durante tres años, Dani convivió con síntomas extraños que ningún médico supo explicar. Fue entonces cuando decidió probar con ChatGPT, que en pocos minutos sugirió un diagnóstico

Tras confirmar el diagnóstico un profesional y someterse a una compleja operación, Dani agradece al equipo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid haberle salvado la vida

"ChatGPT detectó mi tumor antes que los médicos y hoy me operan del páncreas gracias a su diagnóstico", comienza explicando Dani, un joven de 35 años, en un vídeo publicado en Instagram a través del perfil @mariahalcala, donde ya acumula más de un millón de visualizaciones.

Su historia comenzó hace tres años con s íntomas tan difusos como desconcertantes: hormigueos, sensación de adormecimiento en la cara y los brazos, mareos, visión doble… Incluso llegó a ganar 15 kilos sin haber cambiado sus hábitos, que describe como saludables. Consultó a varios especialistas, entre ellos un neurólogo que le realizó varias pruebas -como resonancias magnéticas de cuello y cerebro-, pero los resultados no mostraban ninguna alteración significativa. "Me dijeron que no era nada", recuerda.

Con el tiempo, Dani decidió dejar de buscar respuestas y asumir que tendría que convivir con esos síntomas. Pero en los últimos meses, ante algunos episodios más preocupantes, decidió retomar la búsqueda. "Decidí ir a un médico de atención primaria para que pudiera reconducir mi caso. Tras analizarlo durante 10 minutos, el doctor no le dio mayor importancia, dijo que si las pruebas neurológicas estaban bien, que no era nada importante", recuerda. "Pero mi cuerpo insistía en decirme lo contrario. Sentía que había algo que no encajaba".

En un momento de desesperación, Dani decidió volcar todos sus síntomas, resultados médicos e historial clínico en ChatGPT, utilizando la versión más avanzada del modelo. "Le conté lo mismo que a los otros dos médicos y en pocos minutos señalaba que era altamente probable que la causa de mis síntomas fuera un tumor de páncreas, concretamente un insulinoma.", relata en el video."Me preocupé mucho"

¿Qué es un insulinoma?

El insulinoma es un tumor raro que se forma en las células beta del páncreas, responsables de producir insulina. Estos tumores generan un exceso de insulina, lo que lleva a niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Dani, alarmado por la posibilidad, se compró un sensor de glucosa y descubrió que sus niveles bajaban drásticamente varias veces al día, sobre todo de madrugada y entre comidas. "Marcaba entre 30 y 40 mg/dl, cuando lo normal es que estén alrededor de 70".

"Algo que fuera de control médico podría haber tenido unas consecuencias fatales para mí. Podría haberme desmayado, entrado en coma diabético o incluso daño cerebral o la muerte", afirma. "Rápidamente, pues fui a urgencias y expliqué mi situación a una internista que después de unas analíticas confirmó lo que ChatGPT había sugerido. Efectivamente, tenía un insulinoma".

Dani se sometió a una operación muy delicada en la que le extirparon dos tercios del páncreas. "Ha sido una recuperación difícil, pero mis síntomas se han ido".

Dani termina el vídeo con una reflexión: "Si yo, que no soy médico, he podido llegar hasta aquí simplemente sabiendo cómo preguntar y cómo comunicarme con un modelo avanzado de inteligencia artificial… ¿qué no podría hacer un profesional?". Por último, agradece al equipo del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) haberle salvado la vida.