Madrid, 31 JUL 2025 - 14:29h.

Ana Peleteiro se sincera sobre el proceso físico y emocional que vive tras perder al bebé que esperaba junto a su pareja

Responde a las críticas tras anunciar su aborto: "Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela"

Ana Peleteiro, atleta olímpica española, ha vuelto a hablar públicamente sobre el duro momento que atraviesa tras haber perdido el bebé que esperaba junto al también atleta Benjamin Compaoré. Hace apenas uno semana, la deportista compartía en Instagram la triste noticia: "Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido".

A pesar de estar pasando, según sus palabras, por "uno de los momentos más agridulces de nuestras vidas" Peleteiro ha tenido que hacer frente también a críticas sobre cómo está gestionando la pérdida. A las que el pasado domingo respondía con firmeza: "Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela".

"Muchas veces, cuando atravesamos una pérdida, sentimos que para seguir adelante debemos soltar por completo. Que sanar es borrar, cerrar, dejar atrás. Pero la verdad es que el amor que sentimos por lo que se fue no desaparece; simplemente cambia de forma", añadía en esa misma publicación.

Las secuelas físicas tras el aborto

Ahora, la atleta ha vuelto a pronunciarse, esta vez sobre los síntomas físicos que está experimentando tras el aborto: "Tengo una cita médica que es muy importante, así que deseadme suerte, porque después de todo lo que ha pasado, es una cita muy importante", adelantaba.

Peleteiro ha relatado que está sintiendo fuertes dolores uterinos, similares a los entuertos que suelen experimentarse tras el parto: "En el posparto de Lúa no tuve entuertos. Todos los que no tuve entonces los estoy teniendo ahora. No sabéis lo doloroso que está siendo, tengo mucho dolor en el útero", confiesa. "Imagino que estará volviendo a su tamaño normal, pero es horrible", añade.

El duelo emocional: "Priorizarme no es egoísmo, es amor propio"

La atleta también ha hablado abiertamente el pasado miércoles sobre cómo se encuentra a nivel emocional. "Últimamente, encontrar motivación no está siendo del todo fácil. Hay días en los que cuesta empezar y encontrar un propósito", explica.

En un post acompañado de un video en la que aparece maquillándose, reflexiona sobre su proceso de recuperación: "He decidido priorizarme. De verdad. Reconectarme con mi cuerpo, sentirme bonita, comer rico y sano sin culpas, darme mis caprichos, hablarme con amor y meditar cada vez que lo necesito".

"Estas pequeñas cosas están siendo mi ancla", asegura."Me están devolviendo la calma, el equilibrio y ese sosiego que mi mente y mi corazón me estaban pidiendo. Priorizarte no es egoísmo. Es cuidado. Es amor propio. Y para sanar, tú debes de ser lo más importante en tu día a día".

En este momento de duelo, Ana Peleteiro se ha refugiado en el amor de su pareja y en unos días de desconexión en Menorca. Ambos han compartido una imagen en redes sociales bajo el mensaje: "Días para nosotros", una pausa necesaria para cuidar cuerpo y alma tras una pérdida tan dolorosa.