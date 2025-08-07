La lactancia materna protege al bebé y la madre; los hospitales usan bancos de leche para casos donde no se puede amamantar

La lactancia y el chupete contribuyen a disminuir el riesgo de muerte súbita de bebés

Casi la mitad de los bebés en España se alimentan con lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, un 47 %, el mejor dato de la serie histórica, y lejos del 15% de hace 30 años. Un tipo de alimentación que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los beneficios para el bebé y la madre.

Conocemos una historia. "¿Cómo te encuentras, Irene?". La matrona de lactancia acompaña a Irene y al pequeño Javier. "¿Cómo se os está dando?". Es el momento de establecer la alimentación. "Sabemos que la lactancia es a demanda, pero los primeros días necesitamos que esa oferta sea 24-7", explica Isabel Sevilla, la matrona del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"Lo estáis haciendo fenomenal". Un recién nacido tiene que comer como mínimo cada tres horas, pero cuando hace tanto calor necesita más tomas para no deshidratarse: "Los bebés no sudan, entonces, si no lo pide, hay que forzarle".

Cuando no se puede amamantar, se puede recurrir a los bancos de leche de los hospitales

La leche materna ayuda al desarrollo del bebé y previene enfermedades: "La lactancia materna es una medida de salud pública maravillosa, gratuita". Cuando no se puede amamantar, se puede recurrir a los bancos de leche de los hospitales donde se almacena la leche de las donantes.

"En este frigorífico de aquí es donde guardamos lo que llamamos leche cruda, porque es leche que todavía nosotros no la hemos procesado", detalla Isabel Baturone, enfermera de un banco de leche. Las muestras se analizan y la leche se pasteuriza en el laboratorio. "Que no solo es un alimento, sino que es una medicina", cuenta el doctor Antonio Pavón, doctor de neonatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Y como oro líquido, se administran las unidades de neonatos: "El calostro tiene unas propiedades magníficas para mejorar el pronóstico de los grandes prematuros", sentencia el doctor Pavón. De ahí la importancia de la donación.