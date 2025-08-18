Se trata de la encefalopatía necrosante aguda, una condición que genera una fuerte inflamación cerebral

Las vacunas reducen drásticamente el riesgo de que un niño desarrolle complicaciones graves

Compartir







Una complicación poco frecuente pero extremadamente grave vinculada a la gripe puede poner en serio peligro la vida de los niños durante temporadas de alta circulación del virus. Se trata de la encefalopatía necrosante aguda, una condición que genera una fuerte inflamación cerebral y una respuesta inmunológica descontrolada en los menores afectados.

Un nuevo estudio liderado por investigadores de Stanford Medicine, en Estados Unidos, advierte sobre la importancia de diagnosticar rápidamente esta enfermedad y aplicar tratamientos específicos para mejorar las tasas de supervivencia y recuperación. También destaca el papel crucial de la vacunación anual contra la gripe como principal herramienta de prevención frente a esta y otras complicaciones severas.

PUEDE INTERESARTE Así acorta tu vida el calor: el deterioro biológico invisible que alerta a los científicos

La vacunación, una protección clave en la infancia

El informe, publicado en la revista JAMA, subraya que los niños tienen mayores posibilidades de sobrevivir a esta peligrosa complicación si reciben tratamiento precoz para reducir la inflamación cerebral y controlar la respuesta inmunitaria. Los autores buscan generar conciencia entre padres y pediatras sobre esta amenaza, con el objetivo de fomentar la prevención y la detección temprana.

"Las vacunas antigripales son una estrategia de protección clave contra la encefalopatía necrosante aguda asociada a la influenza y otras complicaciones graves de la gripe en niños", destaca el informe.

"La encefalopatía necrosante aguda es la complicación más grave de la gripe, pero es solo la punta del iceberg de lo que puede causar", señala el doctor Keith Van Haren, profesor asociado de neurología y pediatría en Stanford.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La gripe causa todo tipo de complicaciones, incluyendo otras formas de inflamación cerebral, así como neumonía e insuficiencia respiratoria. Las vacunas realmente ayudan a protegerse de forma excepcional contra todas esas complicaciones".

Tratamiento especializado y unidades de cuidados intensivos pediátricos

Esta complicación, asociada a temporadas de gripe severas, ha mostrado un aumento inusual de casos en los últimos años. El estudio analizó 41 pacientes diagnosticados entre 2023 y 2025 en distintos puntos del país. Los datos son preocupantes: el 27 % de los niños falleció, y del grupo de supervivientes, el 63 % sufrió secuelas de moderadas a graves tres meses después del episodio.

El factor determinante en la recuperación fue el acceso a atención especializada en unidades de cuidados intensivos pediátricos, con personal capacitado en medicina neurocrítica y manejo de terapias inmunomoduladoras.

"Es fundamental que los médicos identifiquen con prontitud a los pacientes con encefalopatía necrosante aguda para garantizar que estos niños puedan recibir atención rápida e intensiva en hospitales que ofrecen atención neurocrítica avanzada y cuentan con expertos familiarizados con medicamentos inmunomoduladores", explica el doctor Thomas LaRocca, coautor principal del informe y especialista en cuidados intensivos pediátricos en el Packard Children's Hospital.

La mejor defensa: la vacunación infantil contra la gripe

"Lo más importante que pueden hacer los padres es asegurarse de que sus hijos reciban sus vacunas anuales contra la gripe", insisten los investigadores. Estas vacunas reducen drásticamente el riesgo de que un niño desarrolle complicaciones graves como la encefalopatía necrosante aguda, además de prevenir otras manifestaciones severas del virus gripal.