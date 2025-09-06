Esther García sufre amaxofobia y tiene miedo a conducir: "No me puedo enfrentar a los atascos"

Esther García afirma que el miedo a conducir le ha llevado a tener "taquicardias, sudoración y mucho estrés"

Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional que representa un peligro mínimo o nulo. Hay muchos tipos, desde la oscuridad o los sitios cerrados hasta las alturas, los aviones o los ascensores. Y también existe el miedo a conducir, según informa en el vídeo Paula Alás. Es lo que se conoce como la amaxofobia, que padecen una de cada tres personas.

No obstante, la buena noticia es que también se puede tratar y vencer. Una de las personas con amaxofobia es Esther García, quien reconoce a Informativos Telecinco que "no me puedo enfrentar a los atascos ni me puedo enfrentar al tráfico muy denso".

Desde que sufrió un accidente, ponerse al volante supone todo un mundo para ella. Esther explica que sufre "taquicardias, sudoración, mucho agobio y estrés y ganas de salir corriendo del coche".

Los pensamientos de la amaxofobia, todos negativos

Por otra parte, María Jesús Bravo pasó dos décadas sin conducir. "En la primera vez en una autopista yo sola, mi miedo era no tener el arcén cerca para poder parar. Fue como entrar en un océano", asegura.

El problema no es sólo la carretera, son los pensamientos que acompañan cada trayecto. "Todos son negativos: algo va a colisionar, me va a dar o no sé si me ha visto frenar o que he puesto el intermitente", señala Esther García.

Superar la amaxofobia, a menudo, requiere de acompañamiento. Sonia Rojas, directora y psicóloga de Frena tu miedo, detalla que lo que pierden es el sentimiento de seguridad al volante y recuperar esa confianza "es nuestro principal objetivo".