Un hallazgo en ratones y células humanas revela que el tabaco activa un tipo de célula que acelera el cáncer de páncreas

El descubrimiento abre la puerta a nuevas terapias personalizadas para fumadores con este cáncer

Un equipo del Centro Oncológico Rogel de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) ha identificado una célula inmunitaria específica que reacciona ante toxinas ambientales, como las presentes en el humo del tabaco. Al activarse, libera interleucina-22 (IL22), una proteína que promueve un crecimiento tumoral mucho más rápido en modelos de ratón con cáncer pancreático.

Los investigadores administraron a ratones con tumores pancreáticos una sustancia química que se encuentra en cigarrillos y otros contaminantes. El objetivo era analizar el efecto sobre la IL22, previamente relacionada con el microambiente tumoral del páncreas.

Cómo se acelera el crecimiento tumoral

"Cambió drásticamente el comportamiento de los tumores. Crecieron mucho más y diseminaron por todo el cuerpo. Fue realmente drástico", detalla el doctor Timothy L. Frankel, autor principal y codirector del Centro Rogel y Blondy para el Cáncer de Páncreas.

Células T reguladoras supersupresoras: un doble ataque

El estudio demostró que, en ausencia de sistema inmune, las toxinas no favorecían el crecimiento tumoral, lo que apuntaba a un mecanismo mediado por la inmunidad. El equipo confirmó que las células T reguladoras productoras de IL22 eran las responsables: estas no solo generan la proteína, sino que además inhiben cualquier defensa antitumoral.

"Al eliminar todas las células Treg de estos ratones, revertimos por completo la capacidad del compuesto químico del cigarrillo para permitir el crecimiento del tumor", explica Frankel.

Confirmación en pacientes humanos

Los resultados también se observaron en células inmunitarias humanas y en muestras de pacientes: los fumadores con cáncer de páncreas tenían más células Treg que los no fumadores. Además, un inhibidor que bloquea la sustancia del cigarrillo logró reducir el crecimiento tumoral.

"Si logramos inhibir las células supersupresoras, también podríamos activar la inmunidad antitumoral natural. Esto podría activarse aún más con las inmunoterapias actuales, que no son eficaces en el cáncer de páncreas debido al entorno inmunosupresor", añade el investigador.

Implicaciones para terapias personalizadas

El hallazgo plantea la necesidad de avanzar en tratamientos que bloqueen la acción de estas células o de la vía activada por el tabaco. Asimismo, los resultados sugieren que los pacientes fumadores con cáncer pancreático podrían requerir estrategias terapéuticas diferenciadas.

"Existe la posibilidad de que necesitemos tratar a los fumadores que desarrollan cáncer de páncreas de forma diferente", matiza Frankel.

El experto también destaca la importancia de un cribado más exhaustivo en personas fumadoras, dado que aún no existen sistemas de detección temprana eficaces. "También podríamos necesitar realizar pruebas de detección más exhaustivas a los fumadores para detectar el desarrollo de cáncer de páncreas", advierte.